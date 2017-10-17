توقيع برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة ونقابة المرشدين السياحيين

الدقهلية - رامي القناوي:

وقع الدكتور أشرف عبدالباسط، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، برتوكول تعاون مع نقيب المرشدين السياحيين لتدريب طلاب قسم الإرشاد السياحي، بكلية السياحة والفنادق وتطوير مهاراتهم العملية وصقل مهاراتهم للمنافسة في سوق العمل السياحي وإيجاد فرص عمل مميزة.

حضر توقيع البرتوكول الدكتورة أمينة شلبي، عميد كلية السياحة والفنادق، الدكتور أحمد عثمان، وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتورة رحاب الشرنوبي، رئيس قسم الإرشاد السياحي، سعيد جمال الدين، نائب رئيس شعبة الصحافة السياحية بنقابة الصحفيين.