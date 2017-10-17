الصحة ترسل تقريرا للرئاسة بنواقص الأدوية: 10 مستحضرات فقط

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، أنه أرسل تقريرا لرئاسة الجمهورية بحجم نواقص الأدوية في السوق المحلي.

وأكد وزير الصحة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن قائمة النواقص تضمنت نقص 10 مستحضرات دوائية فقط، مشيرا إلى تحسن توفير الأدوية بالسوق المحلي خلال الفترة الماضية.

وأوضح راضي أنه يرسل تقريره عن النواقص بشكل دوري كل 15 يوما إلى مؤسسة الرئاسة، بعد حصرها في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.

وفي التقرير الماضي الذي أعدته وزارة الصحة، شهدت القائمة نقص 17 مستحضرا دوائيا.