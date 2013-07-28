كيف تتغلبى على كثرة النوم أثناء الحمل

تشعر السيدات الحوامل بمجموعة من التغييرات كالتعب والرغبة فى النوم المستمر، خاصة فى الثلاثة شهور الأولى والأخيرة، وهذا يحدث كما يوضح دكتور جورج يواقيم، استشارى النساء والتوليد، بسبب إفراز الجسم لهرمونات جديدة فخلال فترة الحمل الأولى ينتج كمية كبيرة من هرمون بروجيسترون، مما يزيد الرغبة فى النوم كما أن الجسم ينتج كمية أكبر من الدم مما يمثل عبأً على باقى أعضاء الجسم.

ومع مرور الوقت يزداد التعب لدى المرأة فتشعر بالصعوبة فى النوم وكثرة التبول أثناء اليوم مع وجود شد عضلى فى القدمين والإحساس بحرقان فى المعدة وقد يكون الإرهاق والتعب بسبب الأنيميا، والتى تؤثر على نصف السيدات الحوامل، ويمكن التغلب على النوم والإرهاق بالحرص على الراحة الجسدية، خاصة فى موعد الغذاء أو قبل العشاء والنوم مبكرا مع الحرص على الإكثار من شرب السوائل طوال اليوم والتقليل منها ليلا حتى لا تضطرا للذهاب للحمام.

وهناك بعض الأعراض الأخرى التى قد تشعرى بها كفقدان الشهية لبعض المأكولات مع كثرة إفراز اللعاب بشكل غير عادى والإحساس بحموضة المعدة مع الشعور بالألم والوخز وانتفاخ الصدر إلى غير ذلك من الأعراض التى تقابل المرأة الحامل وكثيرا من النساء يشعرن بالانزعاج من تزايد الوزن مع عدم القدرة على الحركة وهذه المشكلة يمكن علاجها بالتعود على الحركة وعدم الاستسلام لمشاكل الحمل.