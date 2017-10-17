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قبل زيارة السيسي.. وزير الإسكان يتفقد مدينة العلمين الجديدة

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مصراوي Masrawy

قبل زيارة .. وزير الإسكان يتفقد مدينة العلمين الجديدة

03:01 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

قبل زيارة السيسي.. وزير الإسكان يتفقد مدينة العلمين الجديدة

السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، والكورنيش والممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة، حيث تتزين المدينة لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضيوف من عدد من الدول خلال الاحتفالية التي ستقام بداية الأسبوع المقبل بمناسبة مرور 75 عاماً على معركة العلمين، وكذا وضع حجر أساس مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح مدبولي في تصريحات صحفية، أن مدينة العلمين الجديدة، مدينة متكاملة تعمل طوال العام، وستنتهي فكرة الساحل الشمالي مجرد مصيف، مشيراً إلى أن المدينة بها منطقة صناعية، وأحياء سكنية، وجامعات، ومنطقة ساحلية سياحية، وهذه المدينة هي واحدة من 13 مدينة جديدة تتولى الدولة تنفيذها حالياً.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 1 كم من الكورنيش الذي سيتمتع به جميع المصريين، موضحاً أن هناك 5 آلاف وحدة إسكان اجتماعي ومتميز كمرحلة أولى بالمدينة، منها 2000 وحدة يتم تشطيبها حالياً، ومن المقرر أن تستوعب المدينة من 3 : 4 ملايين نسمة بعد الانتهاء من تنفيذها.

وقال وزير الإسكان، إن المنطقة الساحلية ستشهد تنفيذ عدد من الفنادق السياحية التي توفر نحو 20 ألف غرفة فندقية تعمل على مدار العام، كما أن هناك منطقة صناعية تقدر بنحو 9 آلاف فدان، وتم البدء في تنفيذ أعمال الطرق بها، ويتم حالياً التنسيق مع المستثمرين الصناعيين لبدء العمل بها.

وبشأن منطقة الجامعات، أضاف وزير الإسكان: هناك خطوات لإنشاء أول جامعتين بالمدينة، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ جميع المباني الخدمية اللازمة لسكان المدينة، كما أن منطقة الكورنيش ستضم ممشى سياحيا، وحارات للدراجات، ومطاعم، وكافيهات، وملاعب للكرة الطائرة والتنس.

وأوضح الوزير أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولى تنفيذ محطة تحلية المياه التي تخدم المدينة، بطاقة 150 ألف م3/ي، كما تم البدء في تنفيذ محطة الصرف الصحي بطاقة 100 ألف م3/ي، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تنفيذ الطرق الداخلية بالمدينة، كما تم الانتهاء من تنفيذ الطريق البديل للطريق الساحلى، بطول نحو 38 كم، من طريق وادى النطرون العلمين وحتى سيدى عبدالرحمن، والذى نفذته شركة المقاولون العرب، حيث يبلغ عرض الطريق ٥ حارات فى كل اتجاه، بخلاف حارتى الخدمة، وتم تشغيل الطريق، ويتبقى بمخطط هذا الطريق نحو 10 كم، من تقاطعه مع طريق وادى النطرون العلمين، وحتى بوابة 1 لمارينا، على الطريق الساحلى الاسكندرية - مطروح، وتم البدء فى تنفيذها، ومن المقرر تنفيذ 3 أعمال صناعية بالطريق.

 

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