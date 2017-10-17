تنظيم 25 قافلة طبية بمدارس سوهاج نهاية أكتوبر

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تنظم محافظة سوهاج، قوافل طبية لمشروع مدارس " العلم قوة " في 25 مدرسة جديدة بمراكز المنشأة وطهطا وأخميم، بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، والهيئة القبطية الإنجيلية بالاشتراك مع مديرية الصحة بسوهاج.

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج: إن ذلك في إطار خطة المحافظة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مضيفًا أنه سيجري تنفيذ القوافل الطبية بمركز المنشأة في الفترة من 29 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر المقبل، وبمركزي طهطا وأخميم خلال الفترة من 18 وحتى 21 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية بتقديم الدعم الكامل لإنجاح القوافل الطبية وتوفير الأماكن المناسبة لتواجدها، وتقديم الخدمات اللازمة.