جامعة عين شمس تنظم قافلة طبية وفصول محو أمية بدمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

تنظم جامعة عين شمس قافلة طبية تستمر لمدة ثلاثة أيام تتضمن عيادات متخصصة في الباطنة والجلدية والنساء والعيون إلى جانب إجراء تحاليل فيروس "سي"، وعيادة للأطفال، في عدد من قرى محافظة دمياط خلال الشهر المقبل.

وتسلم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط درع جامعة عين شمس من الدكتور سمير عبدالناصر أمين سر الجامعة، تكريمًا من الجامعة لمجهوداته داخل المحافظة، كما وافق المحافظ على إعداد وتنظيم فصل لمحو الأمية لأهالي القرى، تحت إشراف مركز "تعليم الكبار" فضلًا عن إطلاق حملات توعية بالمدارس حرصًا من الجامعة على التواصل مع فئات المجتمع وتقديم الخدمات المجتمعية لمختلف الفئات.

ووجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بتخصيص مدرسة الحي الحكومية لاستضافة عيادات القافلة وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح القافلة وتوفير الأمن والحراسة اللازمة للمحافظة على النظام وحرصًا على الأجهزة والمعدات الطبية.