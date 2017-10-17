بالصور - افتتاح مؤتمر تربية النبات الحادي عشر بجامعة كفر الشيخ كفر الشيخ - إسلام عمار: افتتح الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلا
بالصور - افتتاح مؤتمر تربية النبات الحادي عشر بجامعة كفر الشيخ كفر الشيخ - إسلام عمار: افتتح الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلا
02:55 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
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كفر الشيخ - إسلام عمار:
افتتح الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدولي الحادي عشر لتربية النبات بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، والذي ينظمه قسم المحاصيل بكلية الزراعة، تحت عنوان: "دور تربية النبات في زيادة إنتاج المحاصيل في ظل محدودية الموارد".
وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال كلمته في هذا المؤتمر، أن مثل هذه المؤتمرات، تكون بمثابة فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات، ومواكبة المستجدات، والتقنيات الحديثة، والإطلاع على التجارب الناجحة، وبحث سبل الاستفادة منها.
وأشار القمري، إلى أن جهود العلماء في رسم الخريطة الوراثية، لبعض النباتات ستساعد المزارعين حول العالم، على إنتاج محصول وفير وأكثر مقاومة للأمراض، وأكثر تحملاً لملوحة التربة والمياه والجفاف والظروف غير الملائمة لنموه، بالإضافة لمقاومته للآفات والأمراض.
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بالصور - افتتاح مؤتمر تربية النبات الحادي عشر بجامعة كفر الشيخ كفر الشيخ - إسلام عمار: افتتح الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاأخبار