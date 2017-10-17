انطلاق مهرجان أسوان للثقافة والفنون السبت المقبل (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

قال محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان، إنه تقرر تنظيم احتفالات فنية للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني، بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان يومي السبت والأحد المقبلين.

وأضاف أنه سيقام مهرجان أسوان للثقافة والفنون بمشاركة، 5 فرق للفنون الشعبية، وهي فرق أسوان للفنون الشعبية، وتوشكى للفنون التلقائية، والأقصر للفنون الشعبية، والتنورة التراثية، وقنا للفنون الشعبية، مشيرًا إلى أن الفرق المشاركة ستقدم عروضها للجمهور بالمجان يومي السبت والأحد المقبلين بساحة معبد أبوسمبل، وبقصر ثقافة أبوسمبل الجديد، كما ستقدم الفرق عرض ديفلية فني صباح يوم تعامد الشمس يوم الأحد المقبل، أمام زوار المعبد من السائحين الأجانب والمصريين.

وأضاف إدريس أنه سيتم أيضًا افتتاح معرض سويسري - إيطالي بقصر ثقافة أبوسمبل، للتصوير الفوتوغرافي في إطار مشاركة دولتي إيطاليا وسويسرا في الحدث العالمي.