قرعة الملحق الأوروبي| إيطاليا تصطدم بالسويد.. وكرواتيا في مهمة صعبة

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أسفرت قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال روسيا 2018 عن مواجهة نارية ستجمع بين إيطاليا والسويد من أجل حجز بطاقة العبور إلى كأس العالم.

وستكون المواجهة الأولى بين الفريقين في السويد على أن يقام الإياب في إيطاليا، كما ستواجه كرواتيا نظيرتها اليونان وستواجه أيرلندا الشمالية سويسرا وأخيرًا ستواجه الدنمارك وأيرلندا الشمالية.

وستقام مباريات الذهاب في أحد أيام 9 و10 و11 نوفمبر على أن تقام مباريات الإياب أحد أيام 12 و13 و14 من نفس الشهر.

يذكر أن أوروبا تأهل منها 9 منتخبات بالفعل إلى المونديال هي ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وبلجيكا والبرتغال وبولندا وأيسلندا وصربيا وفرنسا.

وفيما يلي مباريات القرعة على أن يقام لقاء الذهاب على أرض الفريق المذكور أولًا:

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أيرلندا الشمالية- سويسرا

كرواتيا- اليونان

السويد- إيطاليا

الدنمارك- أيرلندا