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دفاع توتنهام.. سلاح بوكيتينو لضرب حصون ريال مدريد (تحليل)

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دفاع توتنهام.. سلاح بوكيتينو لضرب حصون ريال مدريد (تحليل) دفاع توتنهام.. سلاح بوكيتينو لضرب حصون ريال مدريد (تحليل)

التحرير

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يستقبل ريال مدريد اليوم الثلاثاء، نظيره توتنهام على ملعب البرنابيو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر الفريقان المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

ويدرك ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، جيدًا أن قوته الهجومية في تلك المباراة لن تظهر فعالياتها أمام حامل اللقب في آخر نسختين دون الاعتماد بشكل واضح على الكرت الطويلة وصناعة الأهداف من قبل خط دفاعه، فبعد الفوز في آخر 5 مباريات على التوالي لم يعد مستوى الفريق يرهق يوكتينيو بل طريقة اللعب، حسبما أوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وستكون الأنظار مسلطة في مباراة اليوم على كل من هاري كين وكريستيان إيريكسين وديلي ألي اللاعبين الأبرز في تشكيلة السبيرز، إلا أن خطة بوكيتينو في مباراة اليوم ستهتم بشكل أكبر بالمدافعين سواء اعتمد على طريقة لعب 4-2-3-1 أو 3-4-2-1.

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ويتمتع توتنهام بصلابة دفاعية كبيرة بعدما اهتزت شباك الفريق بـ26 هدفًا فقط طوال الموسم الماضي، كما تمتع بأقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي أيضًا، فمنذ بداية موسم 2016- 2017، صنع مدافعو توتنهام 20 هدفًا أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي، فبالنظر إلى تشيلسي على سبيل المثال صنع مدافعوه 14 هدفًا ومن خلفه إيفرتون 13 هدفًا وواتفورد 12 هدفًا وآرسنال 11 هدفًا وكل من بورنموث وهال سيتي وليستر سيتي 11 هدفًا.

وجاءت صناعة الأهداف من مدافعي توتنهام في الموسم الماضي من قبل تريبر بـ8 أهداف ومن خلفه كيلي والكر قبل رحيله إلى مانشستر سيتي بـ5 أهدف وبين ديفيس بصناعة 5 أهداف وتسجيل 3 آخرين وأخيرًا داني روز بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

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