توتي وشيفشينكو: هذا هو مرشحنا الأفضل للتتويج بجائزة «ذا بيست»

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من دواعي شرف أي لاعب أن يحصل على تقدير كبير من زملاءه وما يزيد من ذلك الشرف أن يحصل على ذلك التقدير من رمز للعبة، وهو الأمر الذي حدث مع نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، حسبما أوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وفي ظل التنافس الشديد بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي للتتويج بجائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم، والتي يتم منحها من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعرب كل من مهاجم روما السابق فرانشيسكو توتي ومهاجم ميلان السابق أندريه شيفشينكو عن أحقية النجم البرتغالي في التتويج بالجائزة هذا العام.

وقال شيفشينكو، أن هناك الكثير من اللاعبين المميزين الذين يستحقون التتويج بالجائزة، ولكن الأجدر بها هذا العام كريستيانو رونالدو، الذي توج بدوري أبطال أوروبا وسجل هدفين في المباراة النهائية.

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وأضاف شيفشينكو، أن ميسي لاعب مميز للغاية ويمتلك في سجله موسم استثنائي هذا العام ويقدم مستويات رائعة في الدوري الإسباني ويسجل العديد من الأهداف ولكن يبقى رونالدو الأحق بالنظر إلى ما قدمه الموسم الماضي مع الريال.

وأعرب اللاعب الأوكراني عن سعادته الكبيرة بالمستوى الذي وصل إليه نيمار ومنافسته كل من رونالدو وميسي بقوة في الأعوام الخمس الماضية، من خلال تسجيل الكثير من الأهداف والمهارة العالية التي يتمتع بها، مشيرًا إلى أنه من الممتع مشاهدته في الملعب.

ومن جانبه قال توتي، إنه يكن كل الاحترام لجميع اللاعبين داخل وخارج الملعب، ولكن يبقى رونالدو الأفضل هذا العام بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع ريال مدريد الموسم الماضي.