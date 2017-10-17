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محمد صلاح الأكثر مراوغة في الجولة الثامنة بـ«البريميرليج»

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محمد صلاح الأكثر مراوغة في الجولة الثامنة بـ«البريميرليج» محمد صلاح الأكثر مراوغة في الجولة الثامنة بـ«البريميرليج»

التحرير

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كشف موقع «هوسكورد» العالمي، اليوم الثلاثاء، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الأكثر تحقيقًا للمراوغات الناجحة في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وأضاف «هوسكورد» أن محمد صلاح، صاحب الـ25 عامًا، صنع 8 مرواغات نجاحة، خلال مواجهة نادي ليفربول أمام مانشستر يونايتد، على ملعب أنفيلد، والتي انتهت بالتعادل السبلي.

ويقدم صلاح مستوى مميز مع ليفربول حيث إنه نال أفضل لاعب خلال شهري أغسطس وسبتمبر، علاوة على جائزة أفضل لاعب بالجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا متفوقًا على نجمي ريال مدريد، وبرشلونة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، على الترتيب.

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وأشار الموقع إلى أن هاري كين نجم توتنهام هوتسبير الأكتر تسديدًا في الجولة بـ6 تسديدات، فيما جاء الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الأكثر تصديًا للفرص المحققة بـ5 فرص.

كما جاء نيكولاس أوتامندي مدافع مانشستر سيتي، الأكثر تمريرًا في الجولة بـ114 تمريرة، والإسباني سيسك فابريجاس لاعب خط وسط تشيلسي أكثر لاعب تحقيقا لـ"التاكيلن" بـ10 مرات.

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التحرير

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