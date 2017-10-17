بعد إعلان وثيقة جامعة القاهرة.. حسام بدراوي: نحاول صنع جيل قادر على الحوار

كتبت- عزة صقر:

قال الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، إن مجلس الثقافة والتنوير ليس مجلسًا تنفيذيًا، والجهة التنفيذية هي جامعة القاهرة فقط.

​وتابع "بدراوي" خلال كلمته في مؤتمر الثقافة والتنوير، أن وثيقة الثقافة والتنوير تحتاج لمعرفة رؤية الدولة للتعليم، لأننا نحاول خلق نسيج متصل ومتكامل من خلال خطة ونهج واحد.

وأكد "بدراوي": نحاول صنع جيل متفتح قادر على الحوار والنقاش، وخلق معايشة للطلاب داخل الجامعة في إطار من الحرية واحترام للقانون.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة، تعقد الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا، ببهو قاعة الاحتفالات الكبرى؛ لإعلان وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير في شكلها النهائي.

حضر المؤتمر شخصيات ثقافية وعامة من أعضاء مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة، ومن بينهم الدكتور حسن الببلاوي، والإعلامي مفيد فوزي، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتورة إيناس عبدالدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، وآخرون.