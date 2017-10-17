"تعليم القاهرة" توضح حقيقة مد اليوم الدراسي ساعة إضافية

كتبت- ياسمين محمد:

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بيانًا صحفيًا، بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، على لسان فريدة مجاهد مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بأنها اتخذت قرارًا بزيادة عدد ساعات اليوم الدراسي، بحيث يبدأ في الساعة 7:45 صباحًا، وينتهي في الثالثة عصرًا بدلًا من الثانية.

وأكدت مجاهد، أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، حيث إنه ليس من صلاحياتها زيادة عدد ساعات اليوم الدراسي، ولكن نتيجة ملاحظة عدم التزام المدارس بالخطة الزمنية للدراسة، ومواعيد الدراسة المقررة، تم إعداد جدول ثابت بمعرفة الإدارة العامة للتعليم العام بالمديرية، طبقًا للقرار رقم 313، وقانون التعليم.

وأشارت إلى ان القرار رقم 313 يحدد زمن الحصص الدراسية وعددها، وعليه بإن أي مدرسة طرات تغيير في مواعيد اليوم الدراسي بها، كأن تنهي اليوم الدراسي مبكرًا، فهذا يعني أنها كانت مخالفة وعليها أن تطبق القرار وفقًا للقانون حرصًا على مصلحة الطلاب، وتقديم خدمة تعليمية متكاملة.

وأرفقت المديرية، صورًا للجداول الدراسية بالبيان، تشير إلى اختلاف نهاية اليوم الدراسي بالمدارس، ففي مدارس الفترة الواحدة ينتهي اليوم الدراسي في تمام الساعة الثالثة إلى الثلث 2:40 ظهرًا، بمعدل 8 حصص، مع تخصيص 20 دقيقة للفسحة، وفي مدارس الفترتين تنتهي الفترة الاولى بها في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والفترة الثانية في الساعة الخامسة والنصف.

وتداول أولياء الأمور صورة لنشرة من مدرسة المنيل الرسمية للغات، التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية، تنص على أنه: "بناء على تعليمات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تم تعديل مواعيد اليوم الدراسي، وتخصيص 45 دقيقة لكل حصة دراسية بدءًا من الأولى وحتى التاسعة، و10 دقائق فقط للفسحة في منتصف اليوم الدراسي".