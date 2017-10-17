رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التخطيط لمتابعة الاستثمارات المدرجة بالموزانة العامة

كتب محمد غايات :

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك لبحث موقف الاستثمارات الكلية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وعرضت وزيرة التخطيط الخطوط العريضة للاستثمارات الكلية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، والمخصصات المالية لمختلف القطاعات.

حيث وجه رئيس الوزراء بزيادة التنسيق مع الوزارات المختلفة بهدف إعادة مراجعة المشروعات على مستوى الوزارات والحكومة ككل، وتحديد أولوياتها بدقة وفقاً لمعدلات التنفيذ الفعلية.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة مراجعة موقف المشروعات المتعثرة في مختلف القطاعات، وفقاً لمعدلات التنفيذ، بحيث يمكن الانتهاء منها في أسرع وقت.