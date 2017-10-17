محافظ الفيوم لوزير الصحة: نعاني من نقص حاد في عدد الأطباء بالوحدات الصحية

كتب - أحمد جمعة:

طالب الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد راضي، بمراجعة وتطوير الأوضاع داخل الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية وخاصة في محافظة الفيوم.

وأضاف سامي خلال مؤتمر تنفيذ الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان على مستوى المحافظات بعنوان "تنمية مصر طفلين وبس"، اليوم الثلاثاء، أن قرابة ربع سكان المحافظة لا يجدون خدمة صحية منتظمة نتيجة لنقص عدد الأطباء بالوحدات الصحية، موضحا أن نسبة الأطباء إلى عدد السكان تمثل 2.6 طبيب لكل 100 الف مواطن، وهي نسبة منخفضة جدا.

وتابع: "نريد نظرة جديدة وجدية في التعامل مع ملف الوحدات الصحية، فضلا عن توفير وسائل منع الحمل طويلة المفعول".

وعقب وزير التنمية المحلية هشام الشريف، قائلا إن وزير الصحة سبق وأن عرض على مجلس الوزراء ملف الوحدات الصحية ولديه خطة للتطوير ويجري تنفيذها الآن.