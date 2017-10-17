محافظ الفيوم لوزير الصحة: نعاني من نقص حاد في عدد الأطباء بالوحدات الصحية
محافظ الفيوم لوزير الصحة: نعاني من نقص حاد في عدد الأطباء بالوحدات الصحية
02:27 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
جمال سامي محافظ الفيوم
كتب - أحمد جمعة:
طالب الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد راضي، بمراجعة وتطوير الأوضاع داخل الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية وخاصة في محافظة الفيوم.
وأضاف سامي خلال مؤتمر تنفيذ الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان على مستوى المحافظات بعنوان "تنمية مصر طفلين وبس"، اليوم الثلاثاء، أن قرابة ربع سكان المحافظة لا يجدون خدمة صحية منتظمة نتيجة لنقص عدد الأطباء بالوحدات الصحية، موضحا أن نسبة الأطباء إلى عدد السكان تمثل 2.6 طبيب لكل 100 الف مواطن، وهي نسبة منخفضة جدا.
وتابع: "نريد نظرة جديدة وجدية في التعامل مع ملف الوحدات الصحية، فضلا عن توفير وسائل منع الحمل طويلة المفعول".
وعقب وزير التنمية المحلية هشام الشريف، قائلا إن وزير الصحة سبق وأن عرض على مجلس الوزراء ملف الوحدات الصحية ولديه خطة للتطوير ويجري تنفيذها الآن.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير الصحة: "مفيش تواصل بين الحكومة وبعضها"
-
طلب إحاطة يتهم الحكومة بعدم تفعيل قانون زرع الأعضاء البشرية
-
هل ستطبق الحكومة عقوبات على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين؟
-
وزير الصحة: نعمل منذ عام ونصف على تطبيق استراتيجية السكان.. والرئيس
إعلان
إعلان