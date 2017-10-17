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بالصور- بعلامات النصر والزغاريد.. تشييع جثمان الشهيد "أحمد شعبان" في الغربية

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مصراوي Masrawy

بالصور- بعلامات النصر والزغاريد.. تشييع جثمان الشهيد "أحمد شعبان" في الغربية

02:53 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

أرشيفية

الغربية – مروة شاهين:

شيع أهالي قرية الدواخلية، التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، في جنازة عسكرية وشعبية، جثمان المجند "أحمد نصر شعبان" من رجال القوات المسلحة، الذي استشهد في الهجمات الإرهابية بشمال سيناء أول أمس، عقب أداء صلاة الجنازة بمدخل القرية، حتى مثواه الأخير في مقابر العائلة.

وشارك الآلاف من أهالي ومواطني القرية وأقارب الشهيد، في الجنازة، ورفعوا لافتاتًا وصورًا، كتبوا عليها عبارات "يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح" و"وبشر الصابرين في جنة الخلد يا ولدنا".

وأطلقت السيدات الزغاريد وأقبل أهالي ومواطني القرية بالتصفيق وإعلاء علامات النصر، فرحًا بوصول نجلهم إلى مسقط رأسه.

وتقدم الجنازة العسكرية كلًا من اللواء طلعت منصور سكرتير عام محافظة الغربية، نائبًا عن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والعميد صلاح حسن المستشار العسكري بالمحافظة، واللواء ناصر أنور طه مدير الإدارة المركزية، والمحاسب أحمد عبدالسميع رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، واللواء عبداللطيف الحناوي، حكمدار الأمن بالمحلة وسمود، نائبًا عن اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، وعدد من كبار مشايخ العائلات من رجال القرى المجاورة.

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