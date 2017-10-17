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موانئ بورسعيد تستقبل 16 سفينة حاويات وبضائع

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مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 16 سفينة حاويات وبضائع

02:42 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 16 سفينة حاويات وبضائع

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، استقبال 16 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، وخروج 3 سفن، وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة.

وأكدت أنه جاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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