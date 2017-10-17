"الداخلية" توجه قافلة طبية للبحر الأحمر للكشف على المواطنين بالغردقة والقصير

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أمن البحر الأحمر ومديرية الصحة بالمحافظة، قافلة طبية لإجراء الكشف الطبي على المواطنين بمدينتي الغردقة والقصير، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية، والتفاعل الإيجابي مع المواطنين بما يسهم في توطيد العلاقة بين رجل الشرطة والمواطنين.

وأعد قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر ومديرية الصحة بالمحافظة، قافلة طبية موجهة إلى مدينة الغردقة والقصير للكشف الطبي على المواطنين، تضم العديد من التخصصات الطبية ومنها "أنف وأذن – جلدية- جراحة- باطنة- رمد- صدر- صيدلة" وقوامها 18 ضابط طبيب، وتمريض برئاسة وكيل الإدارة العامة لمستشفيات الجيزة والوجه القبلي.

يذكر أن القافلة مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.. وتبدأ القافلة عملها اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في توجيه تلك القوافل الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية.