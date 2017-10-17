ضبط 40 قطعة سلاح و35 قضية مخدرات وتنفيذ نحو 8 آلاف حكم قضائي خلال 48 ساعة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بمديرية أمن دقهلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام العديد من الحملات استهدفت البؤر الإجرامية في نطاق قرى (الشبول، النسايمة، ديمشلت)، وتمكنت خلال 48 ساعة من ضبط 40 قطعة سلاح، و35 قضية اتجار في المخدرات، وتنفيذ 7 آلاف و719 حكما قضائيا، و74 من العناصر الإجرامية الخطرة.

وأسفرت جهود هذه الحملات، على مدار 48 ساعة، عن ضبط 25 قطعة سلاح ناري منها 5 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش، وطبنجتين، و15 فرد محلي الصنع، و57 طلقة نارية وخرطوش بحوزة 22 متهما، و57 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و15 قطعة سلاح أبيض، و35 قضية مخدرات بمضبوطات 36 كيلوجراما من نبات البانجو، ونحو 500 جرام هيروين، وألف كيلوجرام حشيش.

كما تم ضبط 8 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا، و51 دراجة نارية بدون ترخيص، ومراقب هارب، وتنفيذ 7 آلاف و719 حكما قضائيا من بينها 45 حكما جنائيا، وبلغ إجمالي العناصر الإجرامية الخطرة التي تم ضبطهم 74عنصرا.

كما أسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات ضم 4 متهمين اعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة، وأرشدوا عن سيارة مستولى عليها، وضبط 15 متهما وبحوزتهم 15 قطعة سلاح أبيض، وضبط 8 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، و7 قضايا تعرض لأنثى بالطريق العام، و5 قضايا تسول، و51 دراجة نارية بدون ترخيص، وتنفيذ 23 قرار إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين.. وجاري استمرار الحملات.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد واصلت حملاتها الأمنية المكبرة التي تستهدف البؤر الإجرامية بشتى المحافظات لضبط العناصر الخطرة المشهور عنها الإتجار في المواد المخدرة، والأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية والمحكوم عليهم الهاربين خاصة الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.