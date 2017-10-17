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تأجيل طعن منير مصطفى على استبعاده من رئاسة قضايا الدولة لـ31 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل طعن منير مصطفى على استبعاده من رئاسة قضايا الدولة لـ31 أكتوبر

02:29 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

تأجيل طعن منير مصطفى على استبعاده من رئاسة قضايا الدولة لـ31 أكتوبر

هيئة قضايا الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل الطعن المقام من المستشار منير مصطفى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضو المجلس الأعلى للهيئة إلى جلسة 31 أكتوبر.

وطالب مصطفى في الطعن ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، فيما تضمنه من تخطي الطاعن الأقدم منه.

وقال "مصطفى"، في طعنه الذي حمل رقم 716 لسنة 64 قضائية، إن وقائع الطعن تتلخص في أن رئيس الجمهورية أصدر في 27 أبريل الماضي، القانون رقم 13 لسنة 2017، والذي تضمن تعديلًا لقانون الهيئة فيما يخص طريقة اختيار رئيسها، ذاكرًا أنه تنفيذًا لذلك القانون قرر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ترشيح أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة وعلى ترتيب أقدميتهم، وهم كل من المستشارين محمد ماضي، ومنير مصطفى "الطاعن"، وحسين عبده خليل، موضحًا أن رئيس الجمهورية التفت عن هذا الترتيب، وأصدر قراره المطعون فيه بتعيين الأخير رئيسًا للهيئة.

وأضاف الطعن أن قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه استبعد المستشار محمد ماضي، أقدم الأعضاء وأول المرشحين للمنصب، ومن ثم يكون الطاعن هو التالي له والأقدم، وبما أنه جرى تخطيه وتعيين الأحدث يكون ذلك القرار قد أضر بالطاعن ومن ثم يكون له صفة ومصلحة في الطعن عليه.

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