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تأجيل محاكمة وزير السياحة الأسبق بقضية "تراخيص الشركات" لـ21 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة وزير السياحة الأسبق بقضية "تراخيص الشركات" لـ21 ديسمبر

02:27 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

محاكمة زهير جرانه

كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة زهير جرانه، وزير السياحة الأسبق فى اتهامة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات" لجلسة 21 ديسمبر المقبل، لإيداع تقرير لجنة السياحة.

وانتدبت المحكمة لجنة من وزارة السياحة لفحص قضية اتهام "جرانه" وزير السياحة الأسبق، بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إصدار تراخيص لشركات سياحة".

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانه بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق.

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