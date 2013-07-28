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الشيعة يخسرون والليبراليون يفوزون بمقاعد فى مجلس الأمة الكويتى الجديد

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الشيعة يخسرون والليبراليون يفوزون بمقاعد فى مجلس الأمة الكويتى الجديد الشيعة يخسرون والليبراليون يفوزون بمقاعد فى مجلس الأمة الكويتى الجديد

فقدت الأقلية الشيعية فى الكويت أكثر من نصف مقاعدها فى مجلس الأمة بينما حصل الليبراليون على عدد من المقاعد فى ثانى انتخابات تشريعية خلال ثمانية أشهر فقط جرت أمس السبت فى البلاد.

وتفيد نتائج نهائية بثتها السلطات الأحد أن مرشحى الأقلية الشيعية التى تشكل حوالى ثلاثين بالمائة من سكان الكويت، لم يحصلوا سوى على ثمانية من أصل خمسين مقعدا فى البرلمان، بينما كانوا يشغلون منذ الانتخابات السابقة التى جرت فى ديسمبر الماضى 17 بالمائة من المقاعد.

ولم يكن الليبراليون يشغلون أى مقعد فى مجلس الأمة، لكنهم سيشغلون ثلاثة مقاعد على الأقل بعد الانتخابات التى جرت أمس كما عزز الإسلاميون السنة موقعهم بفوزهم بسبعة مقاعد مقابل خمسة فى البرلمان السابق.

وقال الموقع الإلكترونى لوزارة الإعلام الكويتية أن نسبة المشاركة ارتفعت فى هذه الانتخابات لتبلغ 52,5 بالمائة مقابل أربعين بالمائة فقط فى ديسمبر حيث نسبة الامتناع قياسية وارتفاع نسبة المشاركة نجم عن مشاركة العشائر فى الاقتراع الذى جرى السبت بعدما قاطعت انتخابات ديسمبر.

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