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الجامعة العربية: مصر لعبت دورا فاعلا في طي صفحة الانقسام الفلسطيني

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مصراوي Masrawy

الجامعة العربية: لعبت دورا فاعلا في طي صفحة الانقسام الفلسطيني

02:44 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

الجامعة العربية: مصر لعبت دورا فاعلا في طي صفحة الانقسام الفلسطيني

الجامعة العربية

القاهرة – (أ ش أ):

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية السفير سعيد أبوعلي أن ما تقوم به مصر في المصالحة الفلسطينية هو تعبير عن موقف الأمة العربية تجاه القضية الفلسطينية..معربا عن تطلع الجامعة العربية لمزيد من الإنجازات في هذا الشأن.

وأعرب السفير سعيد أبوعلي، في تصريح صحفي اليوم، عن الأمل في أن يستمر قطار المصالحة الفلسطينية الذي بدأت انطلاقته من القاهرة من خلال نجاح الاجتماع القادم للفصائل الفلسطينية المقرر عقده بالقاهرة نوفمبر المقبل.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن المأمول عربيا من اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة؟، قال أبوعلي: إن المأمول أن يستمر هذا القطار في تحقيق المزيد من النجاحات والخطوات التي تقود في نهاية الأمر وفِي وقت وجيز لطي صفحة الانقسام بصورة نهائية واستعادة القضية الفلسطينية مكانتها وتصدرها لجدول الأعمال الإقليمي والدولي لإنجاز الاستقلال الفلسطيني.

وأضاف: إن الجامعة العربية تابعت بتقدير بالغ الجهود المصرية التي بذلت من قبل الرئيس عبدالفتاح وكافة أجهزة الدولة المصرية المعنية بتحقيق هذا الإنجاز بالمصالحة الفلسطينية الذي انطلق قطارها من القاهرة متغلبة على كافة العقبات التي كانت تعترضها بفضل هذا الإصرار المصري على الوفاء بالالتزام القومي بالدعم المستمر وبالإسناد الدائم والتاريخي لكفاح الشعب الفلسطيني.

وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن الإرادة المصرية لعبت دورا فاعلا في هذه النقلة الواعدة لطي صفحة الانقسام وتحقيق المصالحة وبناء الوحدة الفلسطينية باعتبارها الضمانة الحقيقية للنصر الفلسطيني لتحقيق الاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وحول شكل تحرك الجامعة العربية باستثمار هذا الزخم لدعم القضية الفلسطينية..قال أبوعلي :إن مصر تقوم بهذا الدور لتحقيق المصالحة نيابة عن الأمة العربية في إطار قرارات مجالس الجامعة والقمة العربية.

وأضاف: إن ما تقوم به مصر هو تعبير عن موقف الأمة العربية تجاه القضية الفلسطينية بهدف الانتقال إلى المرحلة الجديدة من الصمود والتمكين الفلسطيني وبناء المؤسسات الموحدة في إطار نظام سياسي فلسطيني واحد لإحداث الاختراق والوصول إلى الأفق السياسي لعملية سياسية جادة تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة لعملية السلام والمتمثلة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستكمال بناء الدولة الفلسطينية وتمكينها من ممارسة سيادتها واستقلالها.

هذا المحتوى من

Asha

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