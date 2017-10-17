أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

«تويوتا» تسعد لكشف نموذج اختباري لسيارات التنقل السلس

Google+ Print
«تويوتا» تسعد لكشف نموذج اختباري لسيارات التنقل السلس «تويوتا» تسعد لكشف نموذج اختباري لسيارات التنقل السلس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ابتكرت شركة "تويوتا" اليابانية، نموذجًا اختباريا جديدا للسيارات الكهربائية صغيرة الحجم باسم "آي - رايد"، والتي تأتي في إطار جهود تسهيل الانتقال التي تحرص الشركة اليابانية عليها بشكل مستمر.

وحسب موقع "CNET”، فإن الشركة اليابانية ستقوم بطرح هذا النموذج الاختباري للسيارات المدمجة الكهربائية في معرض طوكيو الدولي للسيارات، والذي يقام في وقت متأخر من الشهر الجاري.

شاهد أيضا

وتسعى الشركة لتكثيف إنتاجها من الطراز الكهربائي صاحب القدرات العالية على مستوى التنقل السلس، والذي يرتكز على تصغير حجم السيارة للحد الذي يجعلها قادرة على الاتساع لراكبين فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة

«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة