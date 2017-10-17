«تويوتا» تسعد لكشف نموذج اختباري لسيارات التنقل السلس

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ابتكرت شركة "تويوتا" اليابانية، نموذجًا اختباريا جديدا للسيارات الكهربائية صغيرة الحجم باسم "آي - رايد"، والتي تأتي في إطار جهود تسهيل الانتقال التي تحرص الشركة اليابانية عليها بشكل مستمر.

وحسب موقع "CNET”، فإن الشركة اليابانية ستقوم بطرح هذا النموذج الاختباري للسيارات المدمجة الكهربائية في معرض طوكيو الدولي للسيارات، والذي يقام في وقت متأخر من الشهر الجاري.

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وتسعى الشركة لتكثيف إنتاجها من الطراز الكهربائي صاحب القدرات العالية على مستوى التنقل السلس، والذي يرتكز على تصغير حجم السيارة للحد الذي يجعلها قادرة على الاتساع لراكبين فقط.