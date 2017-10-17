حافظ أبو سعدة: استبيان "القاهرة الأكثر خطورة على النساء" غير دقيق

القاهرة - مصراوى :

أبدى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحفظه على الاستبيان الدولي، حول أن القاهرة الأولى في التحرش بالنساء في العالم، مؤكدًا أنه لا يثق بتلك المعلومات .

ويرى "أبو سعدة"، في تصريح لـمصراوي، أن تلك المعلومات ليست قائمة على أسس ومنهجية علمية في الاستقصاء والإحصائيات، قائلًا: "الكلام لا يعنى لى شئيًا وأعتبره كلامًا موجها".

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن "دول أوروبا تمتلك حجمًا ماليًا بالمليارات على إنتاج الأفلام الإباحية، فكيف تصبح القاهرة الأولى في التحرش بالنساء؟".

وكان استبيان دولي، أجري في 19 مدينة حول العالم، يزيد عدد سكانها عن مليون شخص، حول استخدام النساء للمواصلات العامة، أوضح أن القاهرة "الأكثر خطورة" بالنسبة للنساء.