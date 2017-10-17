تأجيل محاكمة الفنان طارق النهري و3 آخرين بقضية "حرق المجمع العلمي" لـ 15نوفمبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، تأجيل إعادة محاكمة الفنان طارق النهري و3 آخرين، بتهمة حرق المجمع العلمي لجلسة 15 نوفمبر المقبل.

وجاء قرار المحكمة للمرافعة، وعلى النيابة تقديم مذكرة بأسباب عدم ضبط، وإحضار النهري.

كانت المحاكمة قضت بمعاقبة الفنان طارق النهري غيابيًا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي، والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

وألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، القبض على النهري بعد هروب استمر أكثر من 3 سنوات بمنطقة السيدة زينب وبعرضه على نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية اتخذت إجراءات إعادة محاكمته.

واشتعلت النيران في المجمع العلمي خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على النهري في إبريل 2012 بتهمة التورط في القضية، وأخلت النيابة سبيله بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهري وآخرين.

وأسندت النيابة للمتهمين، مقاومة السلطات والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض السيارات التابعة لوزارة الصحة.