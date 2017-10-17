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إحالة 3 موظفين للنيابة متهمين بالتلاعب في ملفات التراخيص بسوهاج

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مصراوي Masrawy

إحالة 3 موظفين للنيابة متهمين بالتلاعب في ملفات التراخيص بسوهاج

02:38 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

إحالة 3 موظفين للنيابة متهمين بالتلاعب في ملفات التراخيص بسوهاج

أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أحال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، كلًا من مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحي الكوثر، وفني الوحدة، للنيابة العامة بأخميم، بسبب التلاعب في ملفات التراخيص.

وأوضح "عبدالمنعم" أنه تم التحفظ على 26 ملف رخصة، تحت تصرف النيابة، وجرى تشكيل لجنة من المحافظة لفحص تلك الملفات والتأكد من مطابقتها للشروط واللوائح والقوانين المنظمة.

يأتي هذا بينما أحال المحافظ، فني تنظيم الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بجهينة، وأحد مهندسي الإدارة الهندسية، للنيابة أيضًا للتحقيق في منح أحد المواطنين ترخيص مباني بالمخالفة للقوانين.

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