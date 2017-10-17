أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

7769 حالة إيجابية في المسح الشامل لفيروس "سي" بالغربية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

7769 حالة إيجابية في المسح الشامل لفيروس "سي" بالغربية

02:35 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

أرشيفية

الغربية - مروة شاهين:

نفذ اللواء أحمد ضيف صقر، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنفيذ الخطة القومية للمسح الطبي الشامل لفيروس "سي" لجميع المرضى المحجوزين بكل الأقسام الداخلية بجميع المستشفيات، لمن تجاوز أعمارهم سن الثامنة عشر، وأيضًا جميع العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وأخذت مديرية الصحة بالغربية، 60235 عينة منها 21 لمرضى و38219 عينة للعاملين، وكانت النتيجة 7769 حالة إيجابية و52466 حالة سلبية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الغربية" تتسلم الدفعة الأولى من تطعيمات الالتهاب السحائي والثنائي

    أخبار

  • بالصور- حملة للكشف المبكر عن "فيروس سي" بأسوان

    أخبار

  • الأحد.. معهد الكبد بالمنوفية يطلق حملة لإعلان "زوير" خالية من "فيروس

    أخبار

  • الوادي الجديد تنفذ حملة المسح الشامل للكشف عن "فيروس سي"

    أخبار

إعلان

2581eb6090.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

حاكم إقليم كاتالونيا يتخلى عن إلقاء بيان في مؤتمر صحفي

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"

"هند" تطلب الخلع من ابن عمها:"باع المحصول واتجوز علي وعازني أخدمها"