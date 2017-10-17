7769 حالة إيجابية في المسح الشامل لفيروس "سي" بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

نفذ اللواء أحمد ضيف صقر، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنفيذ الخطة القومية للمسح الطبي الشامل لفيروس "سي" لجميع المرضى المحجوزين بكل الأقسام الداخلية بجميع المستشفيات، لمن تجاوز أعمارهم سن الثامنة عشر، وأيضًا جميع العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وأخذت مديرية الصحة بالغربية، 60235 عينة منها 21 لمرضى و38219 عينة للعاملين، وكانت النتيجة 7769 حالة إيجابية و52466 حالة سلبية.