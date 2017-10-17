موسكو: لن نقلص من تواجدنا العسكري بسوريا بعد القضاء على الإرهاب

موسكو – (أ ش أ):

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي فرانز كلينتسيفيتش أن العملية العسكرية في سوريا قد تكتمل قبل نهاية العام الحالي ولن يتم تقليص التواجد العسكري الروسى هناك.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن كلينتسيفيتش قوله" إن العملية العسكرية في سوريا ستنتهي قبل نهاية العام وفقا لأكثر التوقعات تشاؤما، مضيفا " سننجز كل ما له علاقة بسوريا وبالإرهاب".

وأضاف النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع "هناك 34 جهازا طائرا ولا توجد ضرورة لسحبها من قاعدتنا".

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية في سوريا تجري منذ 30 سبتمبر عام 2015 ويقدم الطيران الحربي الروسي الدعم لوحدات الجيش السوري في قتالها ضد الجماعات الإرهابية وتملك روسيا قاعدة حميميم الجوية، وكذلك مركز الدعم التقني الحربي في طرطوس.

