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سطو مسلح على سيارة نقل أموال بالنزهة.. والأمن: سائق بالشركة خطط للواقعة

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مصراوي Masrawy

سطو مسلح على سيارة نقل أموال بالنزهة.. والأمن: سائق بالشركة خطط للواقعة

02:22 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

سطو مسلح على سيارة نقل أموال بالنزهة.. والأمن: سائق بالشركة خطط للواقعة

التجمع

كتب – فتحي سليمان:

تعرضت سيارة نقل أموال، تابعة لشركة خاصة بالنزهة بالنزهة لسرقة مبالغ مالية ضخمة وعملات أجنبية، مساء أمس، وكشفت الشرطة تفاصيل الواقعة؛ حيث ألقت القبض على المتهمين، صباح اليوم، وكشفت التحريات أن سائقاً بالشركة، هو من خطط لارتكاب الواقعة، وألقت الشرطة القبض على المتهم وآخرين.

تفاصيل الواقعة حدثت بشارع جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، حيث تلقى المقدم محمد مكاوي رئيس المباحث، بلاغًا بتعرض سيارة نقل أموال لسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية صوب سائقها ما أسفر عن إصابته، وبسؤال السائق" ديفيد ادوار" قال إنه استلم حقيبة من الشركة بداخلها مبالغ مالية عبارة عن (1.728000 جنية مصري، و17 ألف دولار أمريكي، و1500 درهم، و3200 يورو، و4060 جنيه إسترليني)، لإيداعهم بعدة بنوك لكن اعترض طريقه سيارة أخرى سوزوكي ترجل منها 4 أشخاص أطلق أحدهم طلقات خرطوش، واستولوا على الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي، وفروا هاربين.

أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بسرعة القبض على المتهمين، ووضع العميد محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، بوضع خطة بحث تضمنت الاستعانة بوحدة المساعدات الفنية، وتوصلت إلى هوية مالك السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأنه سبق اتهامه في قضايا قتل بأسيوط.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من "عبد المحسن ز"، 26 سنة، سائق بنفس الشركة التي يعمل بها المجني عليه.

وأقر المتهم أنه ارتكب الواقعة، بالاشتراك مع "محمد ص"، 17 سنة، عاطل، و"صبري ج"، 33 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، و"حسام ج"، 27 سنة، عاطل.

ألقت الشرطة القبض على جميع المتهمين، واعترف السائق أنه حرض باقي المتهمين بارتكاب الواقعة، لمروره بضائقة مالية، ولعلمه بخط سير المجني عليه، واستلام المجني عليه مبالغ مالية كبيرة من الشركة لإيداعها بالبنوك، اختمرت في ذهنه فكرة سرقة ما بحوزته من مبالغ مالية.

وأوضح المتهم أنه اتفق مع باقي المتهمين، لتنفيذ مخططه، وقام برصد المجني عليه وإخطار المتهمين بتحركه من مقر الشركة وتتبعه من تقاطع شارع توكل مع شارع جسر السويس حتى شارع جوزيف تيتو، وتمكنوا من استيقافه وأطلق أحدهم طلق ناري تجاه المجني عليه محدثا إصابته، واستولوا على الحقيبة وما بداخلها من مبالغ مالية ولاذوا بالهرب.

أرشد المتهمون عن جزء من المبالغ المالي، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمان الأول والثاني أيدوها، وتحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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