وزير الصحة: "مفيش تواصل بين الحكومة وبعضها"

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن الحكومة لم تجتمع بشكل موسع قبل اليوم لتدقيق الأرقام بخصوص قضية الزيادة السكانية، مضيفا: "للأسف مفيش تواصل بين الحكومة مع بع​ضها وهذا واقع، وهذه أول مرة يجلس الوزراء والمحافظون لمناقشة القضية السكانية".

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان على مستوى المحافظات بعنوان "تنمية مصر طفلين وبس"، بحضور وزير الصحة، ووزير التنمية المحلية هشام الشريف، و17 محافظا على مستوى الجمهورية.

ووجه وزير الصحة، المحافظين بالاستفادة من خريطة مصر الصحية التي أعدتها الوزارة في معرفة احتياجات كل محافظة في القطاع الصحي، موضحا أن الخريطة تتضمن كافة الخدمات الصحية بكل قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، وعليها كل المعلومات الصحية من تجهيزات وأطباء والنقص في مستوى الخدمة أيضا.

وأشار راضي إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية السكانية.

وأكد وزير الصحة أهمية محوري التواصل المباشر مع الأسر في المناطق المحرومة، من خلال الرائدات الريفيات، والتي يبلغ عددهن 14 ألف رائدة تم تدريبهم على مهارات التواصل ورفع مستوى الوعي، بالإضافة إلى الندوات الإعلامية والتثقيفية الدورية وتحديث الخطاب الديني.

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