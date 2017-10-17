أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة والأمين العام يزوران شيخ الأزهر -
الصحة: ارتفاع عدد المصابين بحريق الإسكندرية لـ 17 شخصًا -
مذيعة ماسبيرو تكشف سبب ظهورها بـ"سكريبت ورقة النتيجة".. وترد بهذه الصورة -
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل" -
بوتين يدعو لإجراءات صارمة ضد استخدام الإنترنت لنشر التطرف -
الجيش الجزائري يعلن اعتقال ارهابي شرقي البلاد -
مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين -
تأجيل 18 دعوى تتهم مالكة مشروع "اتجوز بجنيه" بالنصب لـ23 نوفمبر -
«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو) -
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الصحة: "مفيش تواصل بين الحكومة وبعضها"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الصحة: "مفيش تواصل بين وبعضها"

02:20 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

وزير الصحة والسكان

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن الحكومة لم تجتمع بشكل موسع قبل اليوم لتدقيق الأرقام بخصوص قضية الزيادة السكانية، مضيفا: "للأسف مفيش تواصل بين الحكومة مع بع​ضها وهذا واقع، وهذه أول مرة يجلس الوزراء والمحافظون لمناقشة القضية السكانية".

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان على مستوى المحافظات بعنوان "تنمية طفلين وبس"، بحضور وزير الصحة، ووزير التنمية المحلية هشام الشريف، و17 محافظا على مستوى الجمهورية.

ووجه وزير الصحة، المحافظين بالاستفادة من خريطة مصر الصحية التي أعدتها الوزارة في معرفة احتياجات كل محافظة في القطاع الصحي، موضحا أن الخريطة تتضمن كافة الخدمات الصحية بكل قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، وعليها كل المعلومات الصحية من تجهيزات وأطباء والنقص في مستوى الخدمة أيضا.

وأشار راضي إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية السكانية.

وأكد وزير الصحة أهمية محوري التواصل المباشر مع الأسر في المناطق المحرومة، من خلال الرائدات الريفيات، والتي يبلغ عددهن 14 ألف رائدة تم تدريبهم على مهارات التواصل ورفع مستوى الوعي، بالإضافة إلى الندوات الإعلامية والتثقيفية الدورية وتحديث الخطاب الديني.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هل ستطبق الحكومة عقوبات على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين؟

    أخبار

  • وزير الصحة: نعمل منذ عام ونصف على تطبيق استراتيجية السكان.. والرئيس

    أخبار

  • مسئول بالصحة تشتكي من نقص سائقي عربات تنظيم الأسرة المتنقلة

    أخبار

  • "وزير الصحة عن خفض معدل السكان بمطروح: "صعب لوجود فكر قبلي

    أخبار

إعلان

5399214cbb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية