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طلب إحاطة يتهم الحكومة بعدم تفعيل قانون زرع الأعضاء البشرية

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مصراوي Masrawy

طلب إحاطة يتهم بعدم تفعيل قانون زرع الأعضاء البشرية

02:19 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

طلب إحاطة يتهم الحكومة بعدم تفعيل قانون زرع الأعضاء البشرية

تعبيرية

القاهرة – مصراوي :

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس الوزراء حول عدم تفعيل المادة (9) من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

وأضافت " عبد الحليم"، في طلب الإحاطة، أن هذا القانون يساعد في إنقاذ حياة الملايين من المرضى، الذين ليس لهم علاج، وحلهم الوحيد نقل وزراعة الأعضاء لهم".

وتابعت: "عدم اجتماع اللجنة أو تفعيل عملها، أو حتى إعادة تشكيلها، إهمال جسيم يتسبب في موت الناس".

وينص قانون زراعة الأعضاء: "لا يجوز نقل عضو أو جزء منه من جسم إنسان حي لزرعه في جسم آخر إلا بعد موافقة لجنة خاصة تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وتضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية".

وتنص المادة 9 على: "اللجنة العُليا لزرع الأعضاء البشرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض من وزير الصحة ".

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مصراوي Masrawy

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