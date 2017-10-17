رئيس الوزراء يلتقي "مميش" لمناقشة خريطة استثمارات قناة السويس

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة بعض المشروعات التي ستقام على المنطقة الاقتصادية.

ومن المقرر أن يعرض مميش خريطة لبعض الاستثمارات والمشروعات بالمنطقة.