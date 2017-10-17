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رئيس الوزراء يلتقي "مميش" لمناقشة خريطة استثمارات قناة السويس

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يلتقي "مميش" لمناقشة خريطة استثمارات قناة السويس

02:19 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة بعض المشروعات التي ستقام على المنطقة الاقتصادية.

ومن المقرر أن يعرض مميش خريطة لبعض الاستثمارات والمشروعات بالمنطقة.

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مصراوي Masrawy

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