رئيس الوزراء يلتقي "مميش" لمناقشة خريطة استثمارات قناة السويس
رئيس الوزراء يلتقي "مميش" لمناقشة خريطة استثمارات قناة السويس
02:19 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
رئيس مجلس الوزراء
كتب- محمد غايات:
التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة بعض المشروعات التي ستقام على المنطقة الاقتصادية.
ومن المقرر أن يعرض مميش خريطة لبعض الاستثمارات والمشروعات بالمنطقة.
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