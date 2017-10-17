​رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 اتفاقيات لشراء الطاقة الشمسية - الكهروضوئية بأسوان

كتب- محمد غايات:

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع 3 اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية قدرة 150 ميجاوات مع تحالف شركات (TBEA,SWICORP,ACCIONA) وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان.

ويأتي ذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية بالمرحلة الثانية، وذلك بحضورالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس جمال عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

كما يأتي توقيع الاتفاقيات فى إطار جهود الحكومة لتفعيل برنامج تعريفة التغذية الذى تم اعتماده لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى 50 ميجاوات كجزء من برنامج أكبر لدعم الطاقة المتجددة، كما تأتي هذه الجهود سعياً للاستفادة من التقنيات الحديثة فى انتاج الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.

ومن المتوقع أن تسهم المحطات الثلاث التي تم توقيع الاتفاق بشأنها اليوم والمزمع انشاؤها بمدينة بنبان بأسوان في تقليل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بحوالي 195 ألف طن سنوياً وتوفير الطاقة الكهربائية لحوالي 100 ألف منزل، وذلك عند الانتهاء من عمليات البناء المتوقعة في الربع الأخير من العام 2018، وهي أيضاً سوف تسهم في تخفيض المخاطر وخلق فرص عمل من خلال الاقتصاد الأخضر وتحسين الموازين التجارية، التى يمكن أن تتصاحب مع توليد المزيد من الطاقة من مصادرها الجديدة والمتجددة.

يذكر أنه تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وقد تم تأهيل عدد 136 تحالفا وشركة فى المرحلة الأولى والتى تستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح باستثمارات تبلغ 6 مليارات دولار.

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه تم حتى الآن تأكيد مشاركة 36 تحالفا بإجمالى قدره تصل إلى حوالى 1605 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعريقة التغذية، وتم بالفعل توقيع عدد 25 اتفافية لشراء الطاقة بإجمالى قدرات تبلغ حوالى 1200 ميجاوات.