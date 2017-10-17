رئيس جامعة القاهرة: وثيقة الثقافة والتنوير تؤسس لدولة حديثة

كتبت- أسماء يحيى وعزة صقر:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير بحضور 17 شخصية عامة.

وقال "الخشت" في مؤتمر الصحفي عقد اليوم الثلاثاء: "انتهى المجلس الذي يعكس التيارات الفكرية المتنوعة خلال الشهرين السابقيين من وضع نص وثيقة التنوير والثقافة تؤكد أن النظرة العقلانية المستقبلية هي الحاكمة".

وأضاف: "التحدي القومي أصبح لسان مصر لتأسيس دولة حديثة، من خلال استحداث مناهج تدفع الطلاب الي التفكير الابداعي النقدي".

وأشار إلى: "الغاية الملحة هي التي دفعتنا لتطوير جامعتنا لتصبح من جامعات الجيل الثالث بالإضافة إلى استعادة فكر الأباء المؤسيسين في المواطنة والتعددية مع فتح مسارات جديدة للتقدم"، مشيرا إلى أن الجامعة عند انشائها كانت من الجيل الأول حيث تقوم بالأساس على جمع المعلومات وتكوين المعارف ثم تطور هدفها ليصبح جمع المعرفة والبحث العلمي واستغلال المعرفة.

وأوضح: "هدفنا هو تنمية فكر ريادة الأعمال للاعداد لسوق العمل والعمل على تخريج رواد أعمال والتحول نحو وضع المراكز البحثية والخدمية أعلى قائمة الأولويات وغيرها من متطلبات فكر التنوير".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بحضور شخصيات ثقافية وعامة من أعضاء مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة، ومن بينهم الدكتور حسن الببلاوي، والإعلامي مفيد فوزي، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتورة إيناس عبدالدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور مراد وهبه، والكاتب يوسف القعيد، والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، والدكتور سامي عبدالعزيز الخبير الإعلامي، والدكتور مصطفي الفقي، والدكتورة ماريان عازر، والدكتورة رشا اسماعيل.

يشار إلى أن جامعة القاهرة أعلنت في منتصف شهر أغسطس الماضي، تشكيل مجلس الثقافة والتنوير، والذي عقد أول اجتماع له لمناقشة المبادئ الأولية لوثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير التي تؤسس لهوية جامعة القاهرة وهوية مصر المستنيرة.