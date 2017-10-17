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جامعة القاهرة تعلن وثيقة الثقافة والتنوير بمشاركة 17 شخصية عامة

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جامعة القاهرة تعلن وثيقة الثقافة والتنوير بمشاركة 17 شخصية عامة

02:13 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

جامعة القاهرة تعلن وثيقة الثقافة والتنوير بمشاركة 17 شخصية عامة

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

كتبت- أسماء يحيى وعزة صقر:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير بحضور 17 شخصية عامة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بحضور شخصيات ثقافية وعامة من أعضاء مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة، ومن بينهم الدكتور حسن الببلاوي، والإعلامي مفيد فوزي، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتورة إيناس عبدالدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور مراد وهبه، والكاتب يوسف القعيد، والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، والدكتور سامي عبدالعزيز الخبير الإعلامي، والدكتور مصطفي الفقي، والدكتورة ماريان عازر، والدكتورة رشا اسماعيل.

يشار إلى أن جامعة القاهرة أعلنت في منتصف شهر أغسطس الماضي، تشكيل مجلس الثقافة والتنوير، والذي عقد أول اجتماع له لمناقشة المبادئ الأولية لوثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير التي تؤسس لهوية جامعة القاهرة وهوية المستنيرة.

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