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السيسي يلتقي الفريق مهاب مميش

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السيسي يلتقي الفريق مهاب مميش السيسي يلتقي الفريق مهاب مميش

التحرير

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التقى الرئيس عبد الفتاح ، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

يذكر أن السيسي أصدر مؤخرا، القرار رقم 403 لسنة 2017، بمد خدمة مميش، كرئيس لمجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب، مع تكليفه برئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير، بالإضافة إلى عمله، ويكون له جميع صلاحيات رئيس الهيئة التي كفلها القانون وقرار إنشاء المنطقة الاقتصادية، وقرار إنشاء الهيئة المشار إليهما، وذلك لمدة عام.

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وكان شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، التقى مميش، اليوم، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بقناة السويس.

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التحرير

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