الأزهر عن المطالبة بإباحة المثلية: جرأة غريبة من شباب شرقي (فيديو)

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رفض الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المطالبات الجماعية بإباحة المثلية، باعتباره حقا من حقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك يعتبر جرأة غريبة عن شباب الشرق، الذي عرف برجولته واشمئزازه الفطري من هذه الأمراض الخلقية الفتاكة.

جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العالمي الثالث "دور الفتوى فى استقرار المجتمعات"، بمشاركة 63 دولة، المنعقد اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

وأضاف الطيب: "هذا فصل جديد من فصول اتفاقية السيداو، فانتشار إباحة الشذوذ، تزامن أيضا مع دعوات وجوب مساواة الرجل والمرأة في الميراث، وزواج المسلمة بغير المسلم".

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وتابع: "الساحة تعج باكتساح العملة الزائفة بالعملة الأصلية"، مشيرا إلى أنه عندما عهدت إليه مهمة الفتوى تخوف كثيرا من أن يحل حراما، ويحرم حراما.

و"سيداو" أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، هي معاهدة دولية تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 في 18 ديسمبر 1979، وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء، ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981.