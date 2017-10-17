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مبادرة جديدة بين الداخلية والجزارين لتوفير اللحوم فى الأحياء الشعبية

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مبادرة جديدة بين الداخلية والجزارين لتوفير اللحوم فى الأحياء الشعبية مبادرة جديدة بين الداخلية والجزارين لتوفير اللحوم فى الأحياء الشعبية

التحرير

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عقد مسئولون بوزارة الداخلية لقاء أمس مع حوال 17 جزارا من شعبة القصابين بهدف توفير اللحوم فى منافذ جديدة تابعة لوزارة الداخلية. 

شلبي جابر سكرتير عام شعبة القصابين قال إنهم التقوا ممثلين عن وزارة الداخلية لبحث سبل التعاون بين الجزارين ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية لتوفير اللحوم في الأحياء الشعبية.

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وأضاف سكرتير عام الشعبة فى تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الاجتماع حضره ما يقرب من 17 جزارًا وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال الأيام القليلة القادمة على أن يقوم الجزار بتوفير مكان للبيع وتقوم منافذ أمان بتوفير اللحوم وتحديد أسعارها ويحصل الجزار على هامش ربح مناسب معتبرا أن هذا توجه من وزارة الداخلية لتوفير اللحوم فى المناطق الشعبية وتم اشتراط البيع تحت شعار منافذ أمان.

 جدير بالذكر أن منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، قامت بالانتشار والتوسع فى منافذها والتى بلغ عددها 754 منفذا ثابتا ومتحركا، منتشرة بجميع محافظات الجمهورية عبارة عن (620 منفذا ثابتا ومحلات تجارية و134منفذا متنقلا).

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التحرير

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