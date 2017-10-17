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العراق: القوات الاتحادية تستعيد السيطرة على 15 بئرا نفطيا قرب اربيل

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مصراوي Masrawy

العراق: القوات الاتحادية تستعيد السيطرة على 15 بئرا نفطيا قرب اربيل

02:07 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

العراق: القوات الاتحادية تستعيد السيطرة على 15 بئرا نفطيا قرب اربيل

بغداد- (أ ش أ):

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الاتحادية استعادت السيطرة على 15 بئرا نفطيا في منطقة خولمان قرب أربيل.

في سياق متصل، أفاد مصدر أمني، بدخول القوات الاتحادية معبر برويزخان الدولي مع إيران. وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء الاعلام العراقي "واع" إن "القوات العراقية المشتركة دخلت الى معبر برويز خان الدولي مع ايران".

وكانت القوات الاتحادية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، دخولها قضاء خانقين وناحية جلولاء التابعة لمحافظة ديالى، وقضاءي سنجار ومخمور في نينوى شمالي العراق.

هذا المحتوى من

Asha

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