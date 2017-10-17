ضبط منتحل صفة أمين شرطة ينصب على المواطنين بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على أمين شرطة "مفصول"، ينصب على المواطنين بغرض تخليص مصالحهم بإدارات المرور المختلفة، وحاول النصب على سائقين لإعادة مركبتي توك توك لهما متحفظ عليهما بمرور شبرا مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه.

تحرّر محضر للمتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بلاغًا من كل من "إسلام محمد" 25 سنه، و"حسام لبيب" 22 سنة، عاملان، يتهمان المدعو "عبدالغفار. أ" 33 سنة، رقيب شرطه مفصول من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والسابق اتهامه في 6 قضايا، وإيهامهما أنه أمين شرطة من وحدة مرور شبرا بمديرية أمن القاهرة، وباستطاعته استرجاع مركبتي التوك توك خاصتهما والمتحفظ عليهما بوحدة مرور شبرا القاهرة مقابل مبلغ مالي خمسة آلاف جنيه.

أخطر اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، وفي أحد الأكمنة ضبطت أجهزة الأمن المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وجار العرض على النيابة.