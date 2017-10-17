أول رد بعد حبس شاب "شتمها" في رسالة.. محافظ البحيرة: هذا شرطي للتنازل

البحيرة - أحمد نصرة:

في أول رد على واقعة حبس شاب، أرسل لها رسالة نصية على الهاتف المحمول، تتضمن سبًا وقذفًا، قالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، إن الشاب تجاوز في حق مسؤول بالدولة، وإنها اتخذت الإجراء القانوني باللجوء إلى النيابة لحفظ هيبة الدولة.

وأضافت عبده في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": من الممكن أن أتنازل عن حقي الشخصي، بشرط أن يوجد من يستطيع إقناع النيابة بالتراجع عن القرار، و"لكنني كمسؤولة لن أستطيع الذهاب لفعل ذلك والتفاوض مع النيابة لتغيير قرارها".

وأوضحت عبده أن: "من أثاروا هذا الموضوع تحدثوا عن القرار ولم يتحدثوا عن الخطأ الذي ارتكبه هذا الشخص، ويجب أن يتعلم الجميع احترام حقوق الآخرين والالتزام بقواعد الأدب واللياقة، وأن هناك قانونًا يسري على الجميع بعدالة، ويحاسب من أخطأ بصرامة، ودون تهاون، وبغير ذلك ستتحول الأمور إلى حالة من الفوضى فمن أمن العقوبة أساء الأدب".

كانت نيابة قسم دمنهور، قررت حبس فني كهرباء 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكفالة 40 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، من خلال رسالة نصية، أرسلها لها على هاتفها الخاص، تتضمن سبًا وقذفًا لها عقب الانتهاء من محادثة هاتفية بينهما، تحدث فيها عن مشكلة في القرية.

وترجع بداية الواقعة كما يرويها "عادل حجاج" عم "خالد" فني الكهرباء، إلى مكالمة هاتفية أجراها الأخير مع المحافظ، على هاتفها الخاص، يشكو فيها من تأخر البدء في أعمال بناء مسجد حجاج يوسف، بعزبة سليمان، محل سكنه، رغم إجراء مناقصة من وزارة الأوقاف، ورسوها على أحد المقاولين، لكن البناء تأخر حتى الآن.

وأضاف عم الشاب: "تطرق خالد في حديثه مع المحافظ، إلى عدد من المشكلات التي تعاني منها القرية، مثل سوء حالة الطرق والخدمات، وهو ما قابلته المحافظ بالضيق، وردت عليه بطريقة اعتبرها "خالد" مهينة، وتسببت في انفعاله، فرد عليها برسالة قصيرة تضمنت سبابًا".​