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القبض على رجل أعمال هارب من 36 حكم حبس في القليوبية

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مصراوي Masrawy

القبض على رجل أعمال هارب من 36 حكم حبس في القليوبية

02:14 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

القبض على رجل أعمال هارب من 36 حكم حبس في القليوبية

تعبيرية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبة، بالتنسيق مع مباحث الأقسام بالمدن والمراكز، حملة مكبرة لضبط المتهمين الهاربين من تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم غيابيًا، أسفرت الحملة عن ضبط رجل أعمال هارب من 36 حكم حبس و23 عاطل هاربين من أحكام جنائية، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بقيام ضباط مباحث القليوبية بحملة أمنية مكبرة برئاسة اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبط المدعو "محمد. ع" 38 عامًا، صاحب شركة استيراد وتصدير بالخانكة، المحكوم عليه هارب في 36 حكم حبس جزئي ومستأنف، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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