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"عشان نبنيها" تجمع توقيعات العاملين بجامعة المنيا

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مصراوي Masrawy

"عشان نبنيها" تجمع توقيعات العاملين بجامعة المنيا

02:12 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

حملة عشان نبنيها

المنيا ــ ريمون الراوي:

لليوم الثاني على التوالي، واصل أعضاء حملة "عشان نبنيها" بحزب مستقبل وطن بالمنيا، اليوم الثلاثاء، جمع توقيعات من داخل حَرَم جامعة المنيا.

والتقى فريق الحملة، أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والذين وقعوا على الاستمارة دعمًا لترشح الرئيس عبد الفتاح لفترة رئاسة ثانية، ومواصلة استكمال بناء الوطن.

والتف الجميع من أعضاء هيئة التدريس حرصًا منهم على التوقيع على الاستمارة والمشاركة في الحملة.

وبحسب مصادر، فإن الحملة وزّعت الاستمارات الخاصة بها في جميع مراكز محافظة المنيا، ومن المقرر أن يكون الحد الأدنى من التوقيعات في المرحلة الأولى التي تنتهي يوم 15 نوفمبر المقبل، جمع 90 ألف استمارة موقعة من المواطنين بالمحافظة.

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