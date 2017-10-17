أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إنقاذ شخص متهم بسرقة هواتف محمولة من اعتداء الأهالي ببني سويف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إنقاذ شخص متهم بسرقة هواتف محمولة من اعتداء الأهالي ببني سويف

02:09 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

إنقاذ شخص متهم بسرقة هواتف محمولة من اعتداء الأهالي ببني سويف

تعبيرية

بني سويف ــ أحمد كامل:

تدخلت شرطة النجدة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، لإنقاذ شخص متهم بسرقة هواتف محمولة من محال تجارية، قبل اعتداء أهالي شارع الجمهورية بمدينة بني سويف عليه، بعد ضبطهم له متلبسًا بسرقة هاتف محمول من محل بقالة بالشارع.

وتلقى اللواء مصطفى جرير، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بضبط "ع. م. ق" 30 عامًا، مقيم قرية شريف باشا، وبحيازته هاتف جوال وبعض المسروقات من إحدى محلات البقالة ببني سويف.

وضبط الأهالي شخصًا، قالوا إنه لص هواتف محمولة عدة مرات، وأنه سرق هاتف من محل بقالة، وحاول أهالي الشارع الاعتداء على اللص قبل أن تتدخل شرطة النجدة ببني سويف، وتلقي القبض عليه قبل اعتداء الأهالي عليه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قتيلان و18 مصابا في تصادم 4 سيارات على طريق "أسيوط - القاهرة"

    أخبار

  • بالصور - تشييع جنازة الشهيد مجند "أسامة فرج" في بني سويف

    أخبار

  • ولي أمر يعتدي على معلم داخل مدرسة خاصة بالفيوم

    أخبار

  • 11 مصابًا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

    أخبار

إعلان

40cddfbdfd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي