إنقاذ شخص متهم بسرقة هواتف محمولة من اعتداء الأهالي ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

تدخلت شرطة النجدة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، لإنقاذ شخص متهم بسرقة هواتف محمولة من محال تجارية، قبل اعتداء أهالي شارع الجمهورية بمدينة بني سويف عليه، بعد ضبطهم له متلبسًا بسرقة هاتف محمول من محل بقالة بالشارع.

وتلقى اللواء مصطفى جرير، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بضبط "ع. م. ق" 30 عامًا، مقيم قرية شريف باشا، وبحيازته هاتف جوال وبعض المسروقات من إحدى محلات البقالة ببني سويف.

وضبط الأهالي شخصًا، قالوا إنه لص هواتف محمولة عدة مرات، وأنه سرق هاتف من محل بقالة، وحاول أهالي الشارع الاعتداء على اللص قبل أن تتدخل شرطة النجدة ببني سويف، وتلقي القبض عليه قبل اعتداء الأهالي عليه.