ضبط 5 منشآت تقدم سلعا فاسدة في القليوبية

القليوبية – أسامة علاء الدين:

شنت مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين بالقليوبية، حملة مكبرة على مدينة شبرا الخيمة، لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والمصانع غير المرخصة، والصيدليات، أسفرت عن ضبط 5 منشآت تقدم سلع منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على الكميات وتولت النيابة التحقيق.

واستهدفت حملة مكبرة أشرف عليها اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، وبالتنسيق مع مباحث التموين مدينة شبرا الخيمة، أسفرت عن ضبط "محمود. ص" 31 عامًا، صاحب مصنع لتصنيع الحلاوة الجافة، لاستخدامه علامة تجارية غير مسجلة، و"أمينة. ع" 41 عامًا، صاحبة سوبر ماركت، لحيازتها وعرضها للبيع لجمهور المستهلكين سلع غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، و"وليد. ع" 21 عامًا، المسئول عن مطبخ وتجهيزات محل كشري، لحيازته واستخدامه سلع غذائية بدون بيانات تفيد محتوى العبوة والشركة المنتجة وتاريخ الإنتاج والصلاحية، و"شحتة. أ" 37 عامًا، المسؤول عن مطعم مأكولات، لحيازته واستخدامه سلع غذائية بدون بيانات تفيد محتوى العبوة والشركة المنتجة وتاريخ الإنتاج والصلاحية.

كما تم ضبط "سارة. أ" 30 عامًا، المسئولة عن إدارة صيدلية ومزاولة مهنة إدارة صيدلية بدون وجود دكتور صيدلي.