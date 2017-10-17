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20 ديسمبر.. الحكم على "جرانة والمغربي" في اتهامهما بالتربح

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مصراوي Masrawy

20 ديسمبر.. الحكم على "جرانة والمغربي" في اتهامهما بالتربح

02:11 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

جرانة والمغربي

كتب - محمود السعيد:

حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الثلاثاء، الحكم على زهير جرانه، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، في محاكمتهما في التربح والاستيلاء على أراضي الدولة، لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار عبده أحمد عطية وأمانة سر سيد حجاج، و أيمن القاضي.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في مارس 2013، ببراءة جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراضي الغردقة، وطعنت النيابة على الحكم.

وألغت محكمة النقض حكم البراءة وقررت تسليم ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

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