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ضبط 23 قطعة سلاح و21 تاجر مخدرات في الدقي والعجوزة وبولاق

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مصراوي Masrawy

ضبط 23 قطعة سلاح و21 تاجر مخدرات في الدقي والعجوزة وبولاق

01:54 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

ضبط 23 قطعة سلاح و21 تاجر مخدرات في الدقي والعجوزة وبولاق

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

نفذت قوات الأمن بالجيزة برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة شملت مناطق الدقي والعجوزة وبولاق الدكرور.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، عن ضبط فردش خرطوش عيار 12مم، و10 طلقات من ذات العيار، و21 قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت الحملة بمشاركة اللواء ماجد عادل، مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، من ضبط 21 قضية اتجار في المخدرات بمضبوطات (1360 جرام حشيش، 1145 قرص مخدر).

كما أمكن ضبط "أحمد م."، 31 سنة، عاطل مقيم ببولاق الدكرور، هارب من المراقبة لمدة سنتين بقضية (استعراض قوة) عام 2012 بقسم الدقي.

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