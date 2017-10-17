هل ستطبق الحكومة عقوبات على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين؟

كتب - أحمد جمعة:

نفى الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، ما تردد عن فرض الحكومة عقوبات على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين.

وقال وزير الصحة في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "الحكومة لم تناقش أي مقترح لفرض عقوبات سلبية على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين، لأنه يتعارض مع مبدأ المساواة التي نص عليها الدستور المصري. مفيش الكلام ده خالص".

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان على مستوى المحافظات بعنوان "تنمية مصر طفلين وبس".

"الدستور يمنع فرض عقوبات سلبية لتحديد عدد المواليد".. حسبما أكد الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، لمصراوي، ردًا على مقترحات تحديد الدعم على الأسرة التي تنجب طفلين فقط، مؤكدًا أن المجلس يبحث مقترحات لزيادة الحوافز الإيجابية من بينها بزيادة النقاط التموينية على بطاقة التموين لرب الأسرة الذي يتحتفظ بطفلين فقط ويصل سنة لـ 45 سنة.

وسبق أن ذكرت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، أنها تعد قانونًا بشأن ربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة، يقصر الدعم لأول 3 أطفال فقط للأسرة، لكن مقرر المجلس القومي للسكان يرى صعوبة في تنفيذ قوانين تحظر الدعم الحكومي على عدد معين من الأطفال "لاصطدامها بالدستور".

وأشارت الدكتور سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إلى أن الوزارة لم تدرس فرض عقوبات محددة لعدد المواليد، بل تعمل حاليا على خفض معدل المواليد عن طريق المحفزات الإيجابية، فضلا عن توفير وسائل تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية خاصة طويلة المفعول.

وسبق للصين أن طبقت استراتيجية الطفل الواحد على مدار 30 عامًا، إلى أن أعلنت الصين رسمياً، في أكتوبر 2015، وضع حد لسياسة الطفل الواحد والسماح لكل عائلة صينية بإنجاب طفلين،

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وسبق للصين أن طبقت استراتيجية الطفل الواحد على مدار 30 عامًا، بسبب الانتقادات والتجاوزات التي طالت السلطات بسبب تلك السياسة، إلى أن أعلنت الصين رسمياً، في أكتوبر 2015، وضع حد لسياسة الطفل الواحد والسماح لكل عائلة صينية بإنجاب طفلين.